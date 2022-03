Guvernul rus încearcă să blocheze interviul dat de Zelenski pentru presa rusă independentă. Ce le-a spus președintele ucrainean jurnaliștilor Autoritatea de reglementare a presei de stat din Rusia, Roskomnadzor, a emis un avertisment presei ruse in legatura cu un interviu oferit duminica, 27 martie, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru patru jurnaliști ruși care nu aparțin de mass-media controlata de stat. Guvernul rus avertizeaza toți jurnaliștii sa nu publice acest interviu și anunța ca va demara o investigație, relateaza BBC și The Kyiv Independent. Urmare a acestei amenințari, Zelenski a pus interviul pe contul sau de Telegram, iar presa internaționala a inceput deja sa-i preia declarațiile. Anterior, publicația liberala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

