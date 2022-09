Stiri pe aceeasi tema

- Compensarea pretului la carburanti va fi prelungita pana la sfarsitul anului, a anuntat, joi, premierul Nicolae Ciuca. „Vom prelungi ordonanta de urgenta prin care compensam pretul la carburanti. A fost o decizie care a produs efecte. Am reusit sa stabilizam si chiar sa scada pretul la combustibil,…

- Pretul benzinei si motorinei ramane compensat cu 50 de bani pe litru si dupa 1 octombrie, pentru inca 3 luni. Proiectul va fi discutat in ședința de guvern de programata in aceasta dupa-amiaza.

- Ordonanța care prevede compensarea prețului la motorina și benzina cu 50 de bani se prelungește pana la sfarșitul anului, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Ramane la fel”. „In ceea ce privește ordonanța, se prelungește pana la sfarșitul anului. Ramane la fel”, spune Marcel Ciolacu despre prelungirea…

- Prețurile la motorina au inceput sa scada ușor de joi, 15 septembrie, in București, dupa ce in ultima perioada au crescut constant in raport cu prețurile la benzina. Intrebat vineri daca Guvernul va prelungi schema de compensare cu 50 de bani la carburanți, premierul Ciuca a spus ca o decizie va fi…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, despre o prelungire a plafonarii pretului la carburant, ca urmeaza ca in sedinta de coalitie de saptamana viitoare sa se ia o decizie, el precizand ca vor face o analiza care sunt elementele de evolutia a preturilor la carburanti, care este evolutia pretului…

- NOILE prețurile plafonate la energie și gaze care vor intra in vigoare: Care va fi prețul facturat plafonat de catre furnizori NOILE prețurile plafonate la energie și gaze care vor intra in vigoare: Care va fi prețul facturat plafonat de catre furnizori Care prețurile plafonate la energie electrica…

- „Ne aflam deja la jumatatea intervalului de timp prin care am asigurat acea decizie de compensare a creșterii prețului la carburanți și putem sa identificam faptul ca inca din momentul in care s-a luat aceasta decizie prețul la carburant a scazut”, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca. Premierul…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri, 1 iulie, un mesaj in care susține ca in perioada urmatoarea ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței vor urmari situația din benzinarii.”Preturile la carburanti au scazut, este o realitate care se vede in dimineata aceasta in benzinarii. In perioada urmatoare,…