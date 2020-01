Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Emilian Cutean (55 de ani) cere Curtii de Apel Bucuresti sa oblige Guvernul sa-i plateasca daune materiale si morale pentru prejudiciile cauzate de emiterea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie (IRRD) 1989, condus de Ion Iliescu, transmite…

- Guvernul a adoptat, luni, ordonanta de urgenta prin care Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se desfiinteaza. Presedintele institutului este fostul presedinte Ion Iliescu, director general - Gelu Voican Voiculescu iar secretar general - Emilian Cutean. In termen…

