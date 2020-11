Guvernul Noii Zeelande condus de premierul Jacinda Ardern va declara saptamana viitoare urgenta climatica, un gest simbolic menit sa intensifice presiunea pentru actiune in scopul combaterii incalzirii globale, relateaza joi Reuters si EFE. Guvernul va depune miercurea viitoare o motiune pentru a declara urgenta climatica, a anuntat executivul Noii Zeelande. "Am considerat intotdeauna ca schimbarile climatice sunt o amenintare imensa pentru regiunea noastra si trebuie sa luam masuri imediate", a declarat premierul Jacinda Ardern, citata de postul TVNZ. "Din pacate, nu am reusit sa depunem in Parlament…