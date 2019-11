Guvernul ia în calcul îngheţarea salariului minim pentru românii cu studii universitare Guvernul doreste sa finalizeze hotararea referitoare la salariul minim pana la sfarsitul acestei luni, iar proiectul de buget pe anul viitor pana la sfarsitul anului.



Premierul Ludovic Orban crede ca diferențierea salariului minim in funcție de studii nu se justifica. "Nu poate exista salariu minim, decat un singur salariu minim. Conceptul de salariu minim este fundamentat, astfel incat nu poti sa ai mai multe forme de salariu minim. In ceea ce privește salariul minim pe ramura, sigur ca in perspectiva, nu acum, pentru anul 2020, ne vom gandi la o reglementare care de altfel ne este…

Sursa articol si foto: rtv.net

