- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- De la debutul starii de urgenta in Romania din cauza pandemiei de COVID-19 si pana pe 1 septembrie, mai mult de 1,29 milioane de munca au fost incetate, conform unei analize a publicației Ziarul Financiar, pe baza informatiilor oferite de Inspectia Muncii. Numarul contractelor de munca noi inregistrate…

- Judecatorii CCR s-au pronunțat joi pe sesizarea Guvernului privind legea care respinge Ordonanta de urgenta care prevede cresterea etapizata a alocatiilor copiilor și au respins solicitarea Executivului. Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern prevedea o crestere de doar 20% de la 1 septembrie, iar…

- Conditionarea angajatului de catre angajator ca, la momentul intoarcerii la munca dupa perioada de boala sau de carantina, sa prezinte un test negativ SARS-CoV-2 este o masura excesiva si in afara cadrului legal, arata Avocatul Poporului. Instituția cere Ministerului Muncii sa anunțe toți angajatorii…

- Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia,…

- ALDE cere Guvernului condus de Ludovic Orban sa dea persoanelor vulnerabile mastile de protectie promise, inainte de a lua in calcul introducerea obligativitatii purtarii mastilor de protectie in aer liber. Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu le-a reamintit guvernantilor ca “au trecut aproape…