- O romanca și-a suprins partenerul cu o alta femeie in baraca in care locuiau de ani de zile! Orbita de gelozie și profitand de absența barbatului, romanca a dat foc patului, iar flacarile s-au raspandit in casa.

- Din totalul de peste 39 de miliarde de euro, 15 miliarde de euro sunt granturi din partea Fondului de Redresare al Uniunii Europene, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Roberto Gualtieri. Colitia de guvernare, condusa de Miscarea 5 Stele si partidul de centru-stanga PD, a convenit o versiune preliminara…

- Italia a aprobat un nou pachet de stimulare a economiei in bugetul pentru 2021 pentru a favoriza o revenire activitații dupa criza coronavirusului, a declarat duminica Guvernul, dupa o ședința de noapte, conform Reuters.Coaliția de guvernamant a convenit asupra unei versiuni preliminare a…

- Progresele fragile inregistrate in domeniul sanatații femeii și copilului sunt periclitate de conflicte, criza climatica și COVID-19, potrivit unui nou raport realizat de mișcarea Every Woman Every Child. Autoritațile pregatesc o serie de masuri, informeaza Mediafax.Raportul releva faptul…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (Facias) susține ca stocurile vor fi in continuare insuficiente și cere Ministerului Sanatații sa gaseasca o soluție pentru aceasta problema. Incepand de azi, in farmaciile din țara ajung 25.000 de cutii de Euthyrox 100 mcg comprimate,…

- Daca autoritațile ucrainene nu vor rezolva problema lipsei de locuri in instituțiile medicale, pentru pacienții bolnavi de coronavirus, atunci țara va intra in colaps, a declarat pentru portalul "Обозреватель" medicul-epidemiolog, Andrei Alexandrin. Dupa cum scrie ria.ru, potrivit lui, in cel mai rau…

- Intre 60- si 64- din alegatorii care s-au prezentat la vot au votat pentru reducerea numarului de parlamentari din Italia de la 945 la 600, arata un sondaj la iesirea de la urne realizat de televiziunea publica RAI. Impotriva masurii promise in campania electorala de Miscarea 5 Stele au votat doar 36-…

