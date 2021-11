Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) face eforturi pentru oprirea investitiilor in sectorul privat din Belarus, din cauza dificultatilor din aceasta tara, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres. "In actualele circumstante,…

- Pe fondul noilor infecții zilnice record cu COVID-19, Croația a decis sa inaspreasca restricțiile. Astfel, certificatele digitale COVID-19 devin obligatorii pentru angajații din sectorul public, scrie Reuters. Croația a raportat vineri, 05.11, 6.932 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar zilnic…

- Guvernul propus de PNL si UDMR sub conducerea lui Nicolae Ciuca sustine, in programul de guvernare depus sambata la Parlament, retragerea dreptului de libera practica, pentru jumatate de an, acelor medici care exprima in spatiul public idei anti-vaccinare.

- Incepand de vineri, certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul public cat si in cel privat, o masura menita sa incurajeze vaccinarea, dar care se loveste de opozitia a milioane de salariati, scrie AFP, potrivit Agerpres. Prima tara…

- Grecia va impune restrictii de circulatie pe perioada noptii si va interzice muzica in barurile, cafenelele si restaurantele din Salonic, al doilea oras ca marime din tara, ca urmare a cresterii cazurilor de COVID-19, a precizat joi guvernul, potrivit Reuters. Numarul total al infectiilor…

- Sectorul agricol din Marea Britanie a avertizat ca sute de mii de porci ar putea ajunge in situatia in care vor trebui sa fie sacrificati in urmatoarele saptamani, daca Guvernul de la Londra nu va elibera vize care sa permita intrarea in tara a mai multor macelari, transmite Reuters. Lipsa…