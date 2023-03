Guvernul chinez va lua măsuri de prevenire a riscurilor în sectorul construcţiilor Premierul Li Keqiang a facut ca protectia impotriva riscurilor pentru dezvoltatorii imobiliari de top sa fie una dintre prioritatile guvernului in acest an, pe fondul precautiei cumparatorilor, urmarind activitatea desfasurata la o intalnire economica cheie din decembrie. ”Exista mai multe riscuri potentiale pe piata imobiliara si unele institutii financiare mici si mijlocii sunt expuse riscurilor”, a spus Li in raportul de lucru al guvernului pentru 2023. De la jumatatea anului 2021, sectorul imobiliar s-a confruntat cu o criza de lichiditati, multi dezvoltatori amanand plata datoriilor sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

