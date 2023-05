Stiri pe aceeasi tema

- Doliul national si funeraliile reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, din septembrie anul trecut, i-au costat pe contribuabilii britanici 161,7 milioane de lire sterline (186 milioane de euro), conform cifrelor publicate joi de Trezoreria britanica, citate de AFP si Reuters.

- Kate Middleton a oferit o lecție de eleganța la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea. Prințesa de Wales a adus prin accesoriile purtate un omagiu emoționant reginei Elisabeta a II-a și prințesei Diana.

- Intr-o prima relatare inaintea incoronarii regelui Charles al III, corespondentul Antena 3 CNN, Maria Coman, a subliniat diferențele intre domnia acestuia, aflata la inceput, și domnia mamei sale, Elisabeta a II-a, intinsa pe șapte decenii.

- Conținut nou este adaugat in mod constant pe Netflix, de la comedii contemporane la fantezii intunecate. De asemenea, Netflix produce și distribuie propriile filme și seriale, care poarta marca Netflix Originals. Deși calitatea cu siguranța variaza de la excepționala la de-a dreptul groaznica, exista…

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat la Westminster Abbey pe 6 mai, intr-o ceremonie plina de fast, cu tradiții care dateaza de 1.000 de ani. Evenimentul va avea insa cateva diferențe fața de cel al reginei Elisabeta din 1953, reflectand parțial epoca moderna, noteaza Reuters. Palatul Buckingham…

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a mers marti cu un tanc britanic Challenger 2, primul trimis tarii sale de Regatul Unit, transmite Reuters. Londra a anuntat in ianuarie ca va trimite in Ucraina 14 astfel de blindate, reaminteste agentia citata, mentionand ca fortele ucrainene se pregatesc…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a acordat printului Edward, cel mai tanar dintre fratii lui, titlul de Duce de Edinburgh. Acest titlu a fost detinut pana anul trecut de tatal lor, printul Philip, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham, citat de Reuters. Printul Edward,…

- Anuntul a fost facut de premierul britanic Rishi Sunak intr-un interviu aparut in Mail on Sunday, inainte ca o noua legislatie pe tema migratiei sa fie stabilita saptamana viitoare, relateaza agentia Reuters, preluata de Agerpres. Sub presiunea propriilor sai parlamentari de a gasi o solutie la fluxul…