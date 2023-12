Stiri pe aceeasi tema

- Zaharul și faina sunt ultimele introduse pe lista produselor agricole importate pe baza de licența din Ucraina alaturi grau, porumb, rapița și floarea soarelui. Anunțul cu privire la zaharul și faina importate din Ucraina a venit din partea premierului Marcel Ciolacu care a mai precizat ca Romania prelungește…

- „Avem astazi o veste buna si pentru fermierii romani. Guvernul va prelungi pana la 30 iunie 2024 masurile care implica sistemul de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole si vom adauga pe aceasta lista doua noi produse, respectiv faina si zaharul. Este o decizie importanta…

- Guvernul Ciolacu va aproba o Ordonanța de Urgența care extinde restricțiile privind importarea in Romania a unor produse agricole din Ucraina. Proiectul acestei OUG se afla pe lista documentelor care vor fi analizate in ședința din 28 decembrie 2023 a Guvernului Romaniei. Viitoarea Ordonanța de Urgența…

- Prin aceasta ordonanța de urgența, Guvernul modifica și completeaza cadrul legal existent privind regimul strainilor in Romania, astfel incat sa vina in sprijinul elevilor straini de origine romana care doresc sa studieze in Romania. Principalele modificari și completari elimina un vid legislativ care…

- Autoritatea Vamala Romana a anuntat luni ca, potrivit datelor detinute de institutie, in ultimele 6 luni nu au fost inregistrate operatiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grau, porumb, rapita si floarea-soarelui.„Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca, potrivit…

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul corespunzator al cheltuirii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la Nairobi, in cadrul declaratiilor comune cu presedintele Kenyei, ca Romania este clar cel mai important culoar de export pentru produsele agricole din Ucraina, precizand ca am facilitat deja exportul a peste 30 de milioane de tone de produse agricole…

- Guvernul se pregateste sa adopte astazi o noua ordonanta de urgenta pentru reducerea cheltuielilor. Decizia vine imediat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat ordonanta masurilor fiscal-bugetare asumate de executiv in parlament, care creste unele taxe, introduce impozite noi si elimina facilitatile…