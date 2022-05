Stiri pe aceeasi tema

- Momentul mult așteptat pentru continuarea dezvoltarii durabile și echilibrate a Regiunii Sud – Muntenia, a sosit! Miercuri, 25 mai 2022, Programul Operațional Regional (POR) Sud – Muntenia 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud Muntenia, a fost aprobat de Guvernul…

- Regiunea Vest este, de astazi, prima din Romania cu un Program Operațional Regional pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate de Autoritate de Management, care a fost avizat de guvern și trimis la Comisia Europeana, negocierile…

- Guvernul Romaniei a avizat miercuri Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate de Autoritate de Management. Negocierile se vor purta direct intre ADR Vest și instituția de…

- Regiunea Vest devine oficial prima in care va exista un Program Operațional Regional propriu. Guvernul Romaniei a avizat astazi Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate…

- UAT COMUNA FARTATESTI, cu sediul in Judetul VALCEA, FARTATESTI, str. PRINCIPALA, nr. 1, cod postal 247165, ROMANIA, a derulat, incepand cu data de 12.10.2016 pana la 31.03.2022, proiectul „CENTRU DE INGRIJIRE Sl ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA FARTATESTI, JUDETUL VALCEA” cod SM1S 117197,…

- Comunicat finalizare proiect „Dezvoltarea capacitații de producție a SC PERLA MEX SRL” PERLA MEX SRL a implementat in perioada 02 iulie 2020 – 28 februarie 2022 proiectul „Dezvoltarea capacitații de producție a SC PERLA MEX SRL” (Cod SMIS 131907), co-finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020.…

- SC BC HIGHT CLASS ELEMENT SRL, cu sediul in Sat Mihailesti Popesti, Oras Scornicesti, Strada Tronesti, Nr. 12, camera 1, Județ Olt, deruleaza, incepand cu data de 08.03.2022, proiectul „DEZVOLTAREA FIRMEI BC HIGHT CLASS ELEMENT SRL”, cod SMIS 134756, in baza contractului de finanțare incheiat cu Ministerul…