- Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetara.Bugetul SRI a fost majorat la rectificarea bugetara de miercuri cu 13,2 milioane lei, iar cel al STS cu 27,5 milioane lei, in contextul epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax. Ministerul Muncii și Protecției Sociale primește in plus…

- Un numar de 1.046.527 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii luni de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Dintre acestea, 324.087 de contracte de…

- Numarul contractelor de munca suspendate si incetate inregistrate de la introducerea starii de urgenta a depasit 1,064 milioane, in crestere fata de ziua precedenta cand s-au consemnat 1,036 milioane, potrivit cifrelor publicate vineri de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Astfel,…

- Accesul persoanelor cu varsta de peste 65 ani este interzis in institutiile Ministerului Muncii. ”Conform prevederilor Ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.721/25.03.2020, pe toata perioada starii de urgența, in Ministerul Muncii și Protecției Sociale și in toate instituțiile aflate…

- Guvernul a aprobat, marti, reorganizarea Ministerului Transporturilor si Comunicatiilor si a Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Cateva sute de posturi au fost eliminate, potrivit lui Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. "Astazi in sedinta de guvern au fost adoptate cateva hotarari de guvern…