Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi a venit cu o reacție, dupa ce ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a declarat astazi ca nu a reușit sa aiba o intrevedere cu președintele Consiliului de Administrație al Gazprom, Alexei Miller, in cadrul vizitei sale in Federația Rusa, dar a purtat…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a declarat ca nu a reușit sa aiba o intrevedere cu președintele Consiliului de Administrație al Gazprom, Alexei Miller, in cadrul vizitei sale in Federația Rusa „din motive obiective”. In schimb, a purtat discuții cu Elena Burmistrova,…

- Fostul lider al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a criticat-o pe presedinta Maia Sandu pentru discursul de la tribuna ONU. In opinia fostului deputat, sefa statului nu a deranjat deloc Federatia Rusa, pentru ca nu i-ar fi pomenit numele.

- Asociația PromoLEX solicita includerea problemei transnistrene in discursul Maiei Sandu la ONU. „Consideram imperios necesara insistarea asupra respectarii angajamentelor internaționale asumate de Federația Rusa privind retragerea forțelor armate și a munițiilor de pe teritoriul țarii”, arata comunicatul…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spînu a declarat ca urmarește evoluția prețurilor la gaz pe piața internaționala și discuta cu reprezentanții MoldovaGaz în contextul necesitații semnarii unui nou acord cu Gazprom de livrare a gazelor naturale, transmite unimedia.info.…

- Socialitul Igor Dodon s-a aratat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatura noua, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat sa trimita observatori pentru alegerile din Duma de Stat a Adunarii Federale a Federației Ruse, care vor avea loc în perioada 17-19 septembrie…

- Politologul ucrainean Artem Filipenko considera ca, dupa alegerile din 11 iulie, "Rusia nu va pleca din Moldova, dar va incerca sa se razbune". el a reamintit intr-un interviu acordat UNIAN ca presedintele rus Vladimir Putin "nu vede in Ucraina si Moldova subiecte independente, dar niste creaturi…

- CHIȘINAU, 16 iul - Sputnik. Maia Sandu și guvernul ei, care va fi investit in curand in Moldova, vor juca in echipa Occidentului, verificandu-și pozițiile cu Uniunea Europeana, SUA, Romania, Germania - principalele țari și organizații cu președintele și PAS coopereaza. Opinia a fost exprimata de…