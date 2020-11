Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta care creeaza cadrul pentru furnizarea serviciilor medicale in regim de telemedicina, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 95 din 2006, Legea sanatatii, pentru reglementarea cadrului in care se pot furniza servicii medicale in regim de telemedicina, tot ca urmare a faptului ca, in aceasta perioada, multe dintre activitatile desfasurate in zona serviciilor publice s-au mutat in spatiu digital, online. Si pentru a reduce interactiunea fizica sunt incurajate…