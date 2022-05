Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, afirma ca prevederea conform careia firmele de curierat ar urma sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs pentru produsele comandate online vizeaza o colectare mai buna a taxelor si impozitelor. Prevederea se afla…

- Firmele de curierat ar putea raporta la ANAF detalii referitoare la persoanele care aleg sa plateasca ramburs produsele comandate online, a precizat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Firmele de curierat vor raporta la ANAF persoanele care platesc ramburs Aceasta noua prevedere se afla…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, afirma ca prevederea conform careia firmele de curierat ar urma sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs pentru produsele comandate online vizeaza o colectare mai buna a taxelor si impozitelor.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, precizeaza ca prevederea conform careia firmele de curierat ar urma sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs pentru produsele comandate online vizeaza o colectare mai buna a taxelor si impozitelor.Prevederea se afla…

- Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de OUG prin care firmele de curierat vor raporta la ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online.

- Firmele de curierat ar urma sa raporteze ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online, conform unui proiect de OUG aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri.

- Guvernul Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care permite persoanelor fizice care gazduiesc cetateni ucraineni sau apatrizi, aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, sa beneficieze de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene de Urgenta…

- Guvernul desființeaza PLF – formularul de localizare a pasagerului la intrarea in țara. Decizia se ia in ședința de astazi Guvernul desființeaza, joi, formularul de localizare a pasagerului la intrarea in țara, respectiv PLF. Premierul Nicolae Ciuca a convocat o ședința la ora 17.30, care va avea loc…