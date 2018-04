Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unic al Millenium Global Development SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 10.05.2018, ora 12.00, la domiciliul fiscal din Constanta, bulevardul Mamaia nr. 334, parc Aqua Magic. In situatia in care nu sunt intrunite conditiile de validitate, Adunarea Generala…

- Intre 30 martie și 9 aprilie, mai multe instituții sucevene se vor implica in asigurarea masurilor vizind siguranța alimentara, ordinea publica și siguranța populației, in perioada sarbatorilor Pascale. Conform unei decizii luate in ședința de joi a , este vorba despre Direcția Sanitar Veterinara, Comisariatul…

- Administratorul unic al Societatii Comerciale "Tabara pentru Tineret Victoria" S.A. Constanta, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la data de 18.04.2018, ora 11.00, in Sala de Consiliu din Aleea Albastrelelor nr. 14, municipiul Constanta pentru toti actionarii inregistrati la Registrul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a marturisit intr-un interviu pentru documentarul „Ordinea mondiala 2018“ ca a mintit-o pe prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, atunci cand s-a intalnit cu ea la summitul G20 din iulie anul trecut.

- Cat va mai dura pana cand conducerea UAT Carei va intelege ca trebuie sa respecte legea si locuitorii orasului precum si administrarea bugetului local? Primaria Carei nu este nici SRL si nici afacere de familie ci organizatie guvernamentala. Primaria Carei a cumparat din banii careienilor, pentru …

- Primarul Ioan Calin Andreș a convocat Consiliul Local Campeni pentru joi, 15 februarie, in ședința publica ordinara pe aceasta luna. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 10 in sala de ședințe a Consiliului Local Campeni din cadrul primariei, pentru intrunire primarul propunand urmatorul Proiect…

- Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time se afla pe oridine de zi a sedintei de Guvern. „Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa incerce…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 29 Ianuarie 2018 , ora 13,00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" din…