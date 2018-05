Protest al angajaților operatorului zonal de salubritate din orașul Sannicolau Mare, in aceasta dimineața. Salariații se afla in greva spontana pentru neplata salariilor și refuza sa colecteze deșeurile, transmite Primaria Sannicolau Mare. Reprezentanții instituției susțin ca operatorul, caștigator a licitației organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, nu respecta condițiile contractuale și se dovedește […] Articolul Gunoierii din Sannicolau Mare, in greva spontana. De ce sunt nemulțumiți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .