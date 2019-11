Stiri pe aceeasi tema

- Alibaba, gigantul chinez de comerț electronic, a inregistrat vanzari record de Singles’ Day, cel mai mare eveniment de cumparaturi, care dureaza 24 de ore, transmite CNBC, potrivit MEDIAFAX.Valoarea bruta a marfurilor, cifra care arata vanzarile pe platformele comerciale ale Alibaba, a ajuns…

- Huazhu, deja al cincilea mare grup hotelier global in functie de capitalizare bursiera, va plati 700 milioane euro in numerar pentru Steigenberger, firma mama care detine grupul hotelier Deutsche Hospitality. Aceasta suma evalueaza Deutsche Hospitality, grup ce detine marcile MAXX by Steigenberger,…

- Grupul chinez Fosun Tourism, proprietarul touroperatorului Club Med, a anuntat vineri ca va prelua marca Thomas Cook pentru 11 milioane lire sterline (14,25 milioane dolari), in incercarea de a-si extinde prezenta in sectorul turismului, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Grupul ungar MOL negociaza cu grupul american Chevron preluarea participatiei detinuta de acesta la o exploatare uriata de petrol din Azerbaidjan, pentru peste 2 miliarde de dolari, au declarat trei surse bancare si din industrie implicate in discutii, transmite Reuters.

- Grupul britanic Thomas Cook trebuie sa gaseasca 200 milioane de dolari pentru a-și mulțumi creditorii, altfel risca sa se prabușeasca, blocand mii de turiști din Europa, relateaza Reuters citat de Mediafax.Cererea pune aceasta afacere in pericol, precum și locurile de munca ale celor 21 mii…

- Grupul suedez Ingka, care detine majoritatea magazinelor Ikea, a anuntat vineri ca a achizitionat de la Vestas o participatie de 80% in sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro (151 milioane de dolari), transmite Reuters. Grupul danez Vestas este cel mai mare producator…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit fara…

- H.I.G. Europe face parte din Grupul H.I.G., care activeaza in Romania in domeniile reciclarii, media/ IT, solutiilor pentru hidrocarburi, productiei si distributiei de mobilier si obiecte sanitare, comert on-line. Covestro Deutschland detine companiile Covestro Verwaltungs GmbH Oldenburg,…