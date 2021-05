Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Sportivilor a arborat in berna drapelul „bercenarilor”: liderul Mircea Nebunu este nevoit sa ia o pauza de la faptele care l-au consacrat și de la postarile virale de pe Facebook, din cauza unor judecatori nemiloși, care l-au trimis dupa gratii.

- Danuț Gheorghița Sofronie, de 29 de ani, un barbat din Maneuți, a primit o condamnare grea din partea judecatorilor de la Tribunalul Suceava. Mai exact, acesta trebuie sa stea dupa gratii 14 ani, 3 luni și 10 zile, fiindu-i revocate și zilele de eliberare condiționata dintr-o condamnare anterioara.…

- Mutat recent in Penitenciarul Craiova, una dintre cele mai dure pușcarii din Romania, interlopul Costel Constantin Raiciu, alias Costi Litrașu, a inceput sa se planga de faptul ca gardienii nu ii respecta drepturile.

- Colaboratorea DIICOT Doina Derviș, soția lui Valentin Baluș, alias Vali Nebunu, i-a facut din vorbe pe magistrații care judeca dosarul de trafic de migranți, in care sunt implicați mai mulți interlopi din gruparea Sportivilor.

- Lucratorii migranți au reprezentat 60% din creșterea neta a ocuparii forței de munca intre 1996 și 2019 in Anglia. Acum acest numar este in scadere. Datele sublinieaza amploarea schimbarilor din Marea Britanie, post-Brexit. Acum criza este și mai accentuata dupa ce Brexit-ul a intrat in vigoare la 1…

- Deși la inceputul pandemiei era un rasfațat al sorții, ținand cont ca facuse investiții in imobiliare, domeniu care l-a ținut in viața in aceasta perioada. Pandemia a durat mai mult decat resursele; caștigurile din acest domeniu s-au dus, iar altele noi nu s-au mai intrevazut. Cantarețul este nevoit…

- Soțul Corneliei Catanga, Aurel Padureanu, este devastat de moartea soției lui. In plus, situația economica a familei este una extrem de dificila, chiar in aceasta perioada. Aurel Padureanu a primit o noua lovitura dupa moartea Corneliei Catanga Amintim ca Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de…

- Este unul dintre cele mai frumoase momente pe care le poate trai un artist. Vladuța Lupau a dat lovitura in cariera. Totul s-a intamplat in ultimele 24 de ore. Marele anunț a fost facut chiar de ea.Vladuța Lupau a dat lovitura in carieraVladuța Lupau a luat cu asalt scena muzicala din Romania. Dupa…