- Gruparea de Jandarmi Mobila ,,Matei Basarab" Ploiești, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, organizeaza centralizat concurs pentru incadrarea directa a 2 posturi vacante de ofițeri specialiști, funcții de execuție prevazute cu studii superioare, respectiv: - ofițer specialist Informare,…

- Polițiștii din Campina, impreuna cu Secția de Poliție Rurala Valea Doftanei, fac in aceasta dimineata 2 percheziții domiciliare, in municipiul București și intr-o comuna din Prahova. Sunt vizate locuințele unui barbat, de 64 de ani, banuit de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.O persoana…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul” Maramureș organizeaza concursuri in vederea ocuparii a trei posturi vacante, prin incadrare directa sau rechemare in activitate, astfel: – ofițer specialist I – in specialitatea Resurse Umane; – ofițer specialist II- in specialitatea Informare, Relații…

- Angajari din sursa externa la Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” Brașov. Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” Brașov organizeaza concursuri in vederea ocuparii a doua posturi vacante prin incadrare directa sau rechemare in activitate. Cele doua posturi vacante scoase la concurs sunt ofițer specialist…

- Forțe proaspete la Inspectoratul de Jandarmi Alba: Roberto Pascu. Cand a inceput pregatirile pentru o cariera la Jandarmerie Un nou jandarm a fost repartizat la Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba. Este vorba despre sublocotenentul Pascu Roberto-Nicola care a absolvit Academia de Poliție ,,Alexandru…

- 30 de posturi de subofițer pentru ordine publica sunt scoase la concurs la nivelul Gruparii de Jandarmi Mobile ,,Matei Basarab" Ploiești. Doritorii au nevoie de diploma de bacalureat, de o condiție fizica foarte buna, dar și de insușirea legislației care a fost stabilita ca tematica pentru ocuparea…

- Pentru ca prioritatea jandarmilor este siguranța cetațenilor, in acest sfarșit de saptamana, efective marite din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu-Mureș vor fi la datorie executand misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestari cultural-artistice, acționand alaturi…