Razie de amploare a poliției in Cluj și Maramureș. 15 persoane sunt suspectate ca au constituit o grupare care vindea cristal catre tineri, unii elevi, din Sighetu Marmatiei. 30 de persoane au fost duse la audieri. ”La data de 28 noiembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures, au pus in aplicare 56 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Maramures si Cluj si 25 de mandate de aducere, intr-o cauza penala privind savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional…