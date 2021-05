Stiri pe aceeasi tema

- Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a subscris prime brute in valoare de 64 de milioane de lei in anul agricol 2019-2020, conform unui comunicat al asiguratorului remis luni AGERPRES. Lider pe acest segment, Groupama a platit catre fermieri daune in valoare…

- Seceta, evenimentul care a produs cele mai multe și mai mari daune in ultimul an agricol Groupama Asigurari, unul dintre liderii pieței de asigurari din Romania, a subscris prime brute in valoare de 64 milioane lei in anul agricol 2019-2020. Lider pe acest segment, Groupama a platit catre fermieri daune…

- ”Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a subscris prime brute in valoare de 64 milioane lei in anul agricol 2019-2020. Lider pe acest segment, Groupama a platit catre fermieri daune in valoare de peste 93 milioane lei, mai mult decat dublu fata de anul anterior. Seceta,…

- ”Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a inregistrat anul trecut o crestere de 30% fata de 2019 pe linia asigurarilor de viata (individuale si de grup), valoarea totala a primelor brute subscrise pe aceasta linie fiind de 46 milioane lei. La aceasta evolutie, pe un…

- Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa ca nu este momentul sa ne relaxam și sa respectam masurile impuse pentru a stopa pandemia. De asemenea, premierul a mai spus sa avem rabdare și lunile urmatoare pentru ca situația se va schimba.„Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie.…

- Raed Arafat, șeful DSU, a transmis, luni seara, ca numarul cazurilor este in creștere, iar situația paturilor de la ATI este uneori dificila. De asemenea, Raed Arafat le-a transmis protestatarilor ca trebuie sa-și probeze punctele de vedere, comentand ca „realitatea este alta din punct de vedere al…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marti la TVR 1 ca Romania are capacitatea sa hraneasca 50 milioane de oameni dar am ajuns sa fim mari importatori la produsele de baza. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? „Fermierii…

- Despre protestul de duminica al anti-vacciniștilor, Mitrea a precizat ca legea pe care manifestanții o reclama nu exista. ”Oamenii protesteaza impotriva unei chestii care nu exista - vaccinarea obligatorie. Asta e o chestie pe care am vazut-o des in politica. Se creeaza impresia ca aceasta chestiune…