Groenlanda are un nou guvern

- Un partid ecologist de stanga din Groenlanda, care se opune unui proiect minier controversat aflat in centrul alegerilor legislative, s-a plasat pe primul loc in urma scrutinului desfasurat marti in teritoriul autonom danez, conform rezultatelor cvasi-definitive anuntate miercuri, transmit AFP si…

- Simona Halep este în turul trei al turneului WTA 1000 de la Miami, sportiva noastra trecând dupa un meci dificil de Caroline Garcia. Victoria a fost una speciala pentru sportiva noastra, dupa cum informeaza site-ul oficial al WTA. Astfel, Halep a bifat succesul cu numarul 400 pe…

- Groenlanda - "Pamantul verde" in limba daneza - nu detine vegetatie in prezent, cu exceptia numelui sau, dar un nou studiu arata ca uriasa insula arctica era privata in trecut de gheturi, in urma cu aproximativ 1 milion de ani, informeaza AFP. Aceasta concluzie a putut sa fie formulata gratie…

- ​Mostre din calota glaciara colectate ca parte a unui proiect militar ultra-secret au scos la iveala, 50 de ani mai târziu, plante fosilizate de un milion de ani pastrate în stare excepționala în gheața din Groenlanda. Descoperirea este cu atât mai interesanta, cu cât indica…

- Parlamentul Groenlandei, teritoriu autonom danez situat in Atlanticul de Nord, a decis marti ca alegerile legislative anticipate sa se desfasoare in 6 aprilie, epilogul crizei politice prin care trece cea mai mare insula din lume, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Legea privind organizarea…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat ambele goluri ale echipei AC Milan in victoria obtinuta pe terenul formatiei Cagliari, luni seara, in ultimul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei. Ibrahimovic a deschis scorul in minutul 7, in urma unei lovituri de la…