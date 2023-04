Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat ca nu ii cunoaste personal pe cei care apar in stenogramele aparute in spatiul public in legatura cu dosarul privind activitatea Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, dar ca a inteles ca este ”ciufut”, nu are anturaj si ca nu merge ”pe combinatii”.”Inteleg…

- „Daca o sa cereti documente de la Aeroport o sa vedeti ca eu am venit ministru la final de 2021, in ianuarie au lansat licitatia. De ce imi doresc sa se intample? Pentru ca aeroportul sa castige mai multi bani. S-a pornit licitatia, dar cu chichite de tot felul. S-au dus pe tot felul de constestatii,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la Interviurile Digi24.ro despre situația de la Aeroportul Otopeni, unde DNA ancheteaza contractele pentru inchirierea spațiilor comerciale. In interceptarile din dosar, un fost director și mai mulți oameni de afaceri menționeaza nume „grele” din…

- Procurorii DNA sustin ca un om de afaceri ar fi cerut peste 22 de milioane de euro mita pentru a interveni la oficiali din Ministerul Transporturilor in vederea prelungirii unor contracte pentru exploatarea unor spatii comerciale la Aeroportul Otopeni.

- „Pe partea de PNRR, stiti, acolo e cu anumite borne pe care trebuie sa le atingi in fiecare trimestru. La sfarsitul anului acesta, una din bornele importante este sa ai semnate contractele pe toate proiectele pe rutier si pe feroviar. Ca sa va faceti o imagine, in acest moment pe feroviar sunt semnate…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, este audiat, marți, la DNA in dosarul in care au fost puși sub acuzare pentru corupție doi directori ai CFR SA. Se intampla la o zi de la momentul in care DNA Timisoara a dispus efectuarea urmaririi penale pe numele lui Ion Simu, director general interimar…