Un numar de 28 de oferte au fost depuse pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare construirii drumului de mare viteza Filiasi – Lugoj, care va avea o lungime de aproximativ 230 de kilometri, a anuntat marti ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Drumul, care va avea o lungime de aproximativ 230 de km, este impartit in 4 loturi, astfel incat pe masura ce sunt finalizate Studiile de Fezabilitate sa poata fi lansate cat mai eficient in licitatie contractele pentru proiectare si executie: Lotul 1 (Filiasi-Drobeta Turnu Severin) are o lungime de aproximativ 70 de km si o valoare estimata…