Greve pe aeroporturile și căile ferate din Europa, în septembrie. Nemulțumiri peste tot Luna septembrie vine cu greve pe aeroporturi și pe caile ferate din mai multe țari europene, unde salariații sunt nemulțumiți de nivelul salariilor și condițiile proaste de munca. Angajații se plang ca majorarile primite nu au compensat creșterea inflației. Cei care aveau deja cumparate biletele, trebuie sa știe ca au dreptul la un nou bilet sau la o compensație. Franța: Greve in timpul Cupei Mondiale de Rugby In Franța, sunt așteptate greve la nivel național in aeroporturi pe 15 septembrie și 13 octombrie, la indemnul principalului sindicat al controlorilor de trafic aerian din Franța (SNCTA).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

