"Grevă tăcută" în Myanmar. Protestatarii schimbă tactica după ce soldații juntei au ucis o fetiță de 7 ani Activiștii din Myanmar organizeaza noi proteste miercuri, inclusiv o greva tacuta prin care magazinele se închid, iar oamenii sunt rugați sa stea în case, la o zi dupa ce o fetița de 7 ani a fost ucisa la ea în casa atunci cânde forțele de securitate au deschis focul în Mandalay, transmite Reuters.



Protestatarii pro-democrație au ținut priveghiuri cu lumânari pe timpul nopții, inclusiv în capitala comerciala Yangon și în Thaton (statul Mon).



Priveghiurile au fost ținute dupa ce o fetița de 7 ani a murit din cauza gloanțelor trase… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 7 ani a fost impuscata in locuinta ei dupa ce fortele de securitate au deschis focul marti in al doilea oras ca marime din Myanmar, Mandalay, ea fiind victima cu varsta cea mai frageda a reprimarii protestelor impotriva loviturii de stat militare de luna trecuta, relateaza Reuters, informeaza…

- O fetita de 7 ani a fost împuscata în locuinta ei dupa ce fortele de securitate au deschis focul marti în al doilea oras ca marime din Myanmar, Mandalay, ea fiind victima cu vârsta cea mai frageda a reprimarii protestelor împotriva loviturii de stat militare de luna trecuta,…

- O fetița de numai 7 ani a fost impușcata mortal marți in locuința ei dupa ce forțele de securitate au deschis focul in al doilea oraș ca marime din Myanmar, Mandalay. Bilanțul victimelor ucise in timpul manifestațiilor impotriva juntei militare instalate la putere printr-o lovitura de stat a ajuns la…

- O fetita de 7 ani a fost impuscata in locuinta ei dupa ce fortele de securitate au deschis focul marti in al doilea oras ca marime din Myanmar, Mandalay, ea fiind victima cu varsta cea mai frageda a reprimarii protestelor impotriva loviturii de stat militare de luna trecuta, relateaza Reuters.…

- Zeci de mii de oameni au iesit duminica pe strazile principalelor orase din Myanmar pentru a protesta din nou fata de lovitura militara de stat, dupa o noapte marcata de raiduri in principalul oras Yangon care au vizat activistii ce se opun juntei, relateaza Reuters, potrivit News.ro. In orasele…

- Bilanțul a fost comunicat de Biroul ONU pentru Drepturile Omului, iar decesele s-ar fi inregistrat in mai multe orașe ale țarii, intre care Yangon, Dawei și Mandalay. Decese ale protestatarilor impușcați de poliție au fost raportate in Yangon, Dawei și Mandalay, unde forțele de represiune au folosit…

- ​Demonstranții au ieșit în strada în numar mare, luni, în mai multe orașe din Myanmar într-unul dintre cele mai masive proteste naționale de la lovitura de stat militara care a avut loc în urma cu trei saptamâni, sfidând amenințarile armatei, relateaza The Guardian.…

- Zeci de mii de manifestanți contra loviturii militare ce a avut loc pe 1 februarie în Myanmar au ieșit duminica în orașe din toata țara, fara a fi intimidați de cel mai sângeros episod al protestelor – uciderea, sâmbata, a doua persoane dupa ce forțele de securitate au…