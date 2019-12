GREVĂ. Sute de trenuri ANULATE în Spania O greva a sindicatului lucratorilor feroviari a dus și va duce vineri la anularea a 271 de trenuri pe distante medii si lungi. In atare condiții, peste 28.000 de calatori vor fi afectati chiar inaintea Craciunului, potrivit postul spaniol RTVE, citat de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

