Greva profesorilor ar putea înceta luni Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, dupa ședința de Guvern de duminica, 11 iunie, ca Executivul va pune in transparența decizionala proiectul de OUG care va acorda noi majorari salariale pentru salații din Educație. Aceasta OUG va fi aprobata de Executiv in ședința de luni, 12 iunie. In schimb, se spera ca profesorii sa inceteze greva. „Ceea ce am discutat astazi (duminica, 11 iunie 2023 – n.n.) cu liderii federațiilor sindicale este imbucurator. Ei spun ca sunt semnale pozitive” Ligia Deca, Ministrul Educației The post Greva profesorilor ar putea inceta luni appeared first on Romania… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

