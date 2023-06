Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, dupa ședința de Guvern de duminica, 11 iunie, ca Executivul va pune in transparența decizionala proiectul de OUG care va acorda noi majorari salariale pentru salații din Educație. Aceasta OUG va fi aprobata de Executiv in ședința de luni, 12 iunie. In schimb,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, duminica, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul adopta o ordonanța de urgența care va modifica ”activitațile ce țin de inchiderea anului școlar și derularea examenelor”, din cauza grevei din invațamant. „In sedinta de astazi avem o ordonanta de urgenta prin…

- Peste 70% din corpul profesoral continua greva, iar „majoritatea colegilor sunt hotarați sa nu participe la niciun examen național”, susține liderul Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor citat de Hotnews. In cea de a douasprezecea zi de greva, cand un nou miting de amploare…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, joi, ca incheierea situatiei scolare pentru elevii din clasele terminale a fost prelungita pana in 13 iunie. In acest context, probele orale ale examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada 14 - 23 iunie. Deocamdata, calendarul pentru probele scrise - nici…

- Ligia Deca, ministrul Educației, a comunicat, marți, ca de la adoptarea ordonantei care prevede majoriri salariale pentru angajatii din invatamant, peste 15.000 de salariati au renuntat la greva. Dar, procentul profesorilor care sunt in greva depaseste 52%, dar in o mie de unitati niciun angajat nu…

- Reacția ministrului Ligia Deca la greva generala anunțata in invațamant. Ce spune despre salariile profesorilor Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit marți seara despre greva generala anunțata de sindicatele din invațamant, din data de 22 mai (luni). Aceasta a fost invitata la o emisiune a postului…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a inceput negocierile cu reprezentanții sindicatelor, dupa ce aceștia au anunțat inceputul grevei in sistemul de educație.„Sunt convinsa ca o sa fie gasite soluții! Astazi am semnat ordinul de ministru privind componența pentru comisia privind negocierea contractului…

- Ligia Deca, ministrul Educatiei, a anunțat miercuri ca examenele naționale vor fi organizate in noul format cel mai devreme in 2027. Anunțul a fost facut dupa ce Guvernul a aprobat proiectul privind Legea Educației.