Grevă în învățământ (surse) Angajații din invațamant ar urma sa recurga la acțiuni de protest mai drastice decat neincheierea situației școlare a elevilor pe primul semestru, precum greva generala, decizia finala a sindicaliștilor din Educație urmand sa fie comunicata maine. Conform informațiilor obținute din teritoriu de cotidianul național “Romania libera”, sindicaliștii din sistemul de invațamant preuniversitar stabilisera inițial un plan gradul de protest, incepand cu masura de a refuza inchierea situației școlare a elevilor pe primul semestru, urmata de greva de avertisment și, ulterior, declanșarea grevei generale.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dascalii vor, in primul rand, creșterea salariului cu 16 procente. Ei ar fi trebuit sa primeasca o majorare de 16-17% inca de acum doi ani, dar a fost amanata de Guvernele anterioare.Peste 67% dintre profesori sustin declansarea grevei generale, incepand cu 10 ianuarie 2022, conform unui chestionar…

- Angajații din educație iau in calcul greva generala, incepand cu 10 ianuarie 2022. 67% dintre cei care au raspuns unui chestionar declanșat de trei sindicate in aceasta saptamana sunt de acord cu acest lucru. In plus, 77% dintre respondenți susțin amanarea incheierii situației școlare pe semestrul I.…

- Varianta intrarii angajatilor din educatie in greva generala in ianuarie, situatie care ar duce la inchiderea unitatilor de invatamant, este foarte probabila, deoarece angajatii se simt umiliti de faptul ca Guvernul nu intentioneaza sa le majoreze anul viitor salariile conform legii, au declarat, vineri,…

- Varianta intrarii angajatilor din educatie in greva generala in ianuarie, situatie care ar duce la inchiderea unitatilor de invatamant, este foarte probabila, deoarece angajatii se simt umiliti de faptul ca Guvernul nu intentioneaza sa le majoreze anul viitor salariile conform legii, au declarat, vineri,…

- Angajații din invațamant vor sa intre in GREVA GENERALA: Situația ar putea duce la INCHIDEREA școlilor, in ianuarie Angajații din invațamant vor sa intre in GREVA GENERALA: Situația ar putea duce la INCHIDEREA școlilor, in ianuarie Salariații din educatie ar putea intra in greva generala, in ianuarie,…

- Sindicalistii din educatie vor participa, incepand de luni, la proteste de strada si vor picheta sediile Guvernului si prefecturilor, in semn de protest fata de inghetarea salariilor si in anul 2022, potrivit unui comunicat remis joi de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Federatia…

- Aproape trei sferturi dintre angajatii din sistemul de invatamant care nu sunt vaccinati nu intentioneaza sa se vaccineze in perioada urmatoare, releva rezultatele unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) "Spiru Haret" in randul salariatilor

- Per total in categoria personalului didactic auxiliar, 65,9 din cei 1.312 respondenti au mentionat ca s au vaccinat, iar 34,1 au mentionat ca nu s au vaccinat.Federatia Sindicatelor din Educatie FSE Spiru Haret a realizat un sondaj in randul salariatilor din sistemul de educatie si publicat vineri,…