Greva de la METROU, pagube de 3 milioane de lei Compania a anunțat o pierdere de 450.000 de lei doar din vanzari, iar pentru salariile angajaților care au venit la serviciu, dar nu au putut munci din cauza celor care blocau tunelurile, s-au inregistrat pagube de aproape 340.000 de lei. Peste 2 milioane de lei ar fi fost compensația pentru serviciul public prestat pe care Metrorex nu o va incasa. Metrorex anunța ca va folosi toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciului provocat de acțiunea sindicaliștilor. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Acțiunea ilegala” de ocupare a metroului bucureștean de vineri, 26 martie, a produs pagube de 2,82 milioane de lei, anunța Metrorex, intr-un comunicat de presa semnat de directorul general Ștefan Paraschiv. Astfel, dupa media ultimelor trei zile de vineri, pierderile din vanzari sunt estimate la 450.028…

- Greva sindicalistilor de la Metrorex, de vinerea trecuta, a adus dupa sine pagube financiare incredibil de mari pentru aceasta companie. Metrorex a anunțat luni ca „acțiunea ilegala de ocupare a metroului bucureștean” a produs pagube de 2.826.642 lei. Compania precizeaza ca a terminat cuantificarea…

- Actiunea ilegala de ocupare a metroului bucurestean a produs pagube de aproximativ 2,827 milioane de lei iar Metrorex se va indrepta impotriva celor responsabili folosind toate mijloacele legale la dispozitie, subliniaza operatorul intr-un comunicat transmis luni AGERPRES.

- Cristian Tudor Popescu și-a exprimat parerea despre protestul spontan, organizat vineri, de angajații Metrorex la metrou. Gazetarul sustine ca aceasta greva a fost precum Mineriada din 1990, atunci cand minerii au lovit in bucuresteni. CTP a amintit ca si inainte de Revolutie angajatii de la metrou…

- Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Conflictul dintre administrație și sindicatul Metrorex a ajuns ieri intr-un punct decisiv, dupa ce conducerea…

- La ora 6 dimineața stațiile de metrou erau inchise. Accesul calatorilor nu este permis. Angajații au blocat calea de rulare, potrivit companiei Conflictul dintre administrație și sindicatul Metrorex a aparut dupa ce conducerea Metrorex a anunțat ieri ca va evacua spațiile comerciale din stații, pentru…

- Raportul corpului de control mai arata ca Metrorex a achitat facturi sindicatului (Uniunea Sindicatul Liber Metrou - USLM) de peste 4 milioane lei, fara a fi incheiat un contract in acest sens. Astfel, Metrorex a platit catre Metrorex facturi de 2,24 milioane lei in 2019 si de 1,9 milioane lei in 2020,…

- Media salariilor de la metrou nu depașește suma de 7000 lei/luna, iar ministrul Transporturilor, Catalin Drulam are situația reala, care i-a fost prezentata de catre conducerea executiva a Metrorex SA, arata un comunicat al sindicatului USLM din Metrorex. „Nu sindicaliștii și liderii acestora…