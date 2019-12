Greta, fetita care i-a mustrat pe liderii planetei, a fost desemnata Persoana Anului 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Greta Thunberg, care va implini 17 ani in luna ianuarie si care a devenit celebra pentru felul ei de a vorbi taios si direct, a cerut guvernelor lumii sa demareze actiuni imediate pentru a gestiona efectele unui fenomen pe care ea l-a denumit "o criza climatica globala". loading...

- Celebra revista americana Time a desemnat-o pe tanara suedeza Greta Thunberg drept Personalitatea Anului 2019. Thunberg a devenit cunoscuta in toata lumea prin predoaria sa pentru cauza mediului.

- Keo și Misty au trecut printr-o perioada dificila cu micuța Aria, care a facut o enteroviroza și a avut nevoie de tratament. Insa fetița nu a raspuns la antibiotic, iar starea ei s-a complicat. Misty a apelat la sfatul mamicilor de pe Instagram pentru a face fața situației. „I-a cumparat mami un cadou…

- Alina Yakupova din Moscova, Rusia, are doar 6 ani și peste 22.000 de urmaritori pe Instagram și a este considerata cea mai frumoasa fetița din lume. Fetița, care este și model, a aparut deja in mai multe campanii pentru branduri precum Monnalisa Kids, Russia’s Yudashkin kids și Gloria Jeans. Cu parul…

- Greta Thunberg, o adolescenta de 16 ani ce a devenit imaginea mișcarii pentru clima ce a cuprins intreaga lume, a susținut, marți, un discurs aprins la summitul ONU pentru clima. Cu lacrimi in ochi, fata și-a aratat revolta fața de liderii lumii, carora le-a reproșat ca ingroapa viitorul unor generații…

- Donald Trump a fost criticat și acuzat ca a ironizat-o, marti, pe Twitter, pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza de 16 ani, care a ținut un discurs inflacarat in fața liderilor lumii, la summitul ONU pentru clima. "Pare o tanara foarte fericita care priveste spre un viitor luminos si minunat. Cat de…

- Vedeta absoluta a Summitul-ui ONU de la New York a fost Greta Thunberg. Adolescenta din Suedia le-a reprosat liderilor mondiali ca planeta moare in timp ce ei viseaza la creșteri economice imaginare și nu mișca...

- Aceasta actiune de protest organizata la nivel global a debutat in insulele din Pacific, cele mai amenintate locuri de cresterea nivelului oceanului planetar, si a continuat in Australia, Japonia, Asia de Sud-Est si pana in Europa, Africa si Orientul Mijlociu. Postarile de pe retelele de socializare…