Stiri pe aceeasi tema

- Un turist roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in valurile uriașe de pe plaja Kathisma, in Lefkada, cand s-a dus cu soția lui la marginea apei pentru un selfie, scrie portalul de știri elen NewsBomb.Detaliile oferite de martorii ocularidespre tragedia de sambata de la pranz din Kathisma sunt infioratoare.…

- Tragedie in vacanța. Un roman a murit inecat in Grecia, in stațiunea Lefkada. Barbatul in varsta de 50 de ani nu a ținut cont de avertizarile salvamarilor și a intrat in apa marii chiar daca aceasta era foarte agitata. Cine e romanul care a murit inecat in Lefkada. Tragedie in vacanța. Un roman a murit…

- Un roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in mare, in apropierea plajei Kathisma din insula greceasca Lefkada, conform protothema.gr. Tragedia a avut loc, sambata, pe plaja Kathisma din Lefkada. Potrivit site-ului ilefkada.gr, un cuplu de romani nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu…

- Barbatul in varsta de 50 de ani era in concediu impreuna cu soția sa, relateaza Ziare.com care citeaza ilefkada.gr .Potrivit presei elene, cuplul nu ar fi ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu intra in mare și s-a aventurat in valurile.Femeia a fost salvata de un salvamar, iar cadavrul barbatului…

- Au aparut primele imagini de la accidentul mortal din Navodari. Camerele de supraveghere au surprins impactul dintre un TIR și cele doua mașini in urma caruia doua persoane și au pierdut viața.

- E jale cumplita intr-o familie din orașul Hincești. Copilul lor de doar noua luni a decedat in ce timp manca o bucata de salam. Tragedia s-a produs aseara. Potrivit ofițerului de presa al Inspectoratului de Poliție Hincești, Cristina Vicol, micuțul era acasa cu parinții.

- O femeie in varsta de 52 de ani, domiciliata la Salerno, regiunea Campania, a murit sufocata dupa ce o bucata de mozzarella i-a blocat caile respiratorii in timpul pranzului cu familia. Tragedia a avut loc intr-o locuința de pe Via Trento, in cartierul Mercatello din zona estica a orașului, informeaza Corriere…

- Presa rusa a anunțat ca bloggerul Vladlen Tatarsky a fost ucis in explozia produsa in cafeneaua Street Food Bar No 1 din Sankt Petersburg, acolo unde... The post Momentul exploziei din cafeneaua din Sankt Petersburg in care a murit un blogger rus (Video) appeared first on Special Arad · ultimele știri…