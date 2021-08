Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, 25,9% din populația naționala a facut schema completa de vaccinare. In ultima saptamana, Romania a administrat in jur de 12.400 de doze de vaccin pe zi. La aceasta rata ar fi nevoie de mai mult de 312 zile ca sa fie vaccinata inca 10% din populație. Libertatea a discutat cu Julian Savulescu…

- Grecia le va cere clientilor restaurantelor, barurilor si cafenelelor care detin spatii in interior sa faca dovada vaccinarii impotriva COVID-19 sau a testarii negative in ultimele 72 de ore, a anuntat marti guvernul de la Atena. Masura nu se aplica clienților care vor sa ia masa pe terasa.

- Grecia le va cere clientilor restaurantelor, barurilor si cafenelelor care detin spatii in interior sa faca dovada vaccinarii impotriva COVID-19 sau a testarii negative in ultimele 72 de ore, a anuntat marti guvernul de la Atena. Masura nu se aplica clienților care vor sa ia masa pe terasa.

- Vaccinarea antiCovid devine obligatorie in Grecia pentru angajații din domeniul sanitar. Masura se aplica și ingrijitorilor de la caminele de batrani. Decizia a fost luata in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul rec Kyriakos Mitsotakis, potrivit Reuters.…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Mitsotakis…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat luni ca vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private. Masura a fost luata in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, potrivit…

- Grecia anunța, saptamana viitoare, categoriile profesionale pentru care vaccinarea devine obligatorie. Anunțul guvernului de la Atena vine in contextul creșterii numarului de infectari provocate de noul coronavirus. Comitetul elen pentru bioetica a recomandat recent ca vaccinarea sa fie obligatorie…

- Grecia, care se confrunta cu o intensificare a cazurilor de Covid-19, urmeaza sa anunte saptamana viitoare obligativitatea vaccinarii anumitor categorii profesionale, inclusiv a personalului medical, dupa cum a anunțat joi Guvernul de la Atena. Comitetul grec de bioetica recomanda saptamana trecuta…