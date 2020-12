Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate mintala si cazurile de automutilare au inregistrat o crestere importanta in perioada de izolare impusa din cauza pandemiei in taberele de migranti din Grecia, a tras un semnal de alarma joi Comitetul International de Salvare (IRC), transmite France Presse, potrivit AGERPRES.…

- Patru agenti de politie, un ofiter si trei politisti de frontiera, au fost acuzati de lovirea solicitantilor de azil in apropierea lagarului Kara Tepe de pe insula Lesbos, noteaza Le Figaro preluat de mediafax. Cei patru barbati, acuzati de abuz, tortura si incalcarea legilor antirasism, au…

- Cel putin doua persoane au fost date disparute in naufragiul unei ambarcatiuni gonflabile cu migranti in largul Insulei Lesbos din Grecia, in timp ce 32 de supravietuitori au fost salvati de autoritati, a anuntat miercuri garda de coasta greaca, citata de France Presse, potrivit AGERPRES. "Pana…

- Echipele de salvare din Izmir continua și sâmbata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, în timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters. Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit în zona de coasta din vestul Turciei, iar…

- Emmanuel Macron a declarat ca Franta va lupta cu COVID-19 cel putin pana la mijlocul anului 2021. Numarul de imbolnaviri a trecut de un milion, dupa ce, doar vineri, Franta a inregistrat peste 40.000 cazuri si 298 decese noi. Zilele trecute, in Franta, a fost extinsa carantina pe timp de noapte, 46…

- O noua structura permanenta si 'inchisa' va fi construita pana la vara viitoare pe insula Lesbos pentru a inlocui tabara Moria, care a ars in septembrie, a anuntat luni ministrul grec pentru problema migratiei, Notis Mitarakis, transmite AFP, potrivit Agerpres.De asemenea, au fost contactate…

- Peste 240 de solicitanti de azil cazati intr-o tabara provizorie construita in graba saptamana trecuta pe insula greaca Lesbos, dupa incendiul care a distrus centrul pentru primirea de migranti Moria, au fost contaminati cu noul tip de coronavirus, a anuntat luni agentia sanitara publica Eody, informeaza…

