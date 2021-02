Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile de viol impotriva fostului director artistic al Teatrului National grec, Dimitris Lignadis, sunt "pure inventii" iar acesta a depus o cerere pentru ca mandatul sau de arestare sa fie revocat, a declarat miercuri avocatul sau, Alexis Kougias, relateaza Reuters. Dimitris Lignadis a demisionat…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti instituirea unui lockdown deplin in capitala Atena pentru a combate o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza Reuters si AFP. Citește și: Dupa ce l-a facut papagal și dictator pe Ludovic Orban, Rareș Bogdan…

- Aproximativ 60 de sesiuni de negociere anterioare - in perioada 2002-2016 - nu au condus la progrese prea mari in negocieri intre cele doua state membre NATO, care revendica si una si cealalta zone bogate in hidrocarburi in estul Mediteranei. Ankara si Atena si-au exprimat un optimism moderat inaintea…

- Spania si Grecia, doua tari europene a caror economie este puternic dependenta de industria turismului, insista pentru introducerea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 la nivelul UE, pentru relaxarea calatoriilor. Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez, a afirmat astazi ca tara…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut luni o convorbire cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, unul dintre principalele subiecte fiind cel privind campania de vaccinare impotriva COVID, context in care seful Executivului de la Bucuresti a exprimat speranta ca, in curand, cetatenii romani vor putea din…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 este in plina desfașurare in intreaga lume. Pentru ca vaccinul nu este obligatoriu, mai multe state s-au gandit la un „pasaport de vaccinare” pentru cei care vor sa calatoreasca fara probleme in pandemie. Danemarca a anunțat ca lucreaza la un certificat digital…

- Serviciul militar obligatoriu in Grecia se prelungeste incepand din mai, de la noua luni la un an, au declarat surse din ministerul apararii de la Atena citate luni de ziarul Ta Nea, preluat de dpa. Barbatii in varsta de 18 ani sunt recrutati obligatoriu, iar femeile doar pe baza de voluntariat. Premierul…

- Proiectul de buget propus de guvernul grec pentru urmatorul an prevede in cadrul bugetului pentru aparare o crestere de cinci ori a cheltuielilor destinate achizitiei de echipamente militare. Potrivit ekathimerini.com, bugetul cuprinde suma de 2,5 miliarde de euro pentru achizitii destinate…