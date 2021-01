Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Targu-Mureș se pregatește de o noua premiera semnata de regizorul Radu Afrim. „Grand Hotel Pasarea Retro”, un spectacol in doua parți, va fi prezentat in regim de live-streaming pe 19 și 20 decembrie 2020, de la ora 19:00. Stagiunea 2020/2021 vine cu cea de-a cincea colaborare…

- Cursurile online au un efect major asupra psihicului elevilor. Unii psihologi atrag atenția ca mulți parinți vin deja la terapie cu copii nevrotici. Psihologul Gabriela Maalouf a explicat cat de periculos este fenomenul de cyberbullying și a tras un semnal de alarma in acest sens. Cursurile online au…

- Teatrul National Targu Mures, Compania „Liviu Rebreanu" revine cu o noua premiera:,,Niște fete" de Neil LaBute, in varianta live streaming: "Spovedania unui Casanova contemporan", care va avea loc vineri, 27 noiembrie, de la ora 19.00 in Sala Mica a Teatrului Național. Regia este semnata de Laura Moldovan,…

- Reprezentanții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș au transmis miercuri, 11 noiembrie, faptul ca studenții universitații sunt invitați sa participe vineri, 13 noiembrie, de la ora 16.00, la conferința ,,Cum sa-ți construiești o cariera in cercetare…

- Spectacolul ,,Beție" de Ivan Vyrypaev și regizat de Radu Afrim va fi pus in scena de compania Tompa Miklos din cadrul Teatrului Național Targu Mureș, fiind prezentat online in cadrul seriei de teatru online RCI Digital Stage, coordonata de Institutul Cultural Roman din New York. Spectacolul va putea…

- Un parapantist s-a accidentat grav, dupa ce a cazut in Cheile Turzii, el fiind preluat de un elicopter al SMURD si transportat la un spital din Targu Mures. "A fost alertat un echipaj SMURD pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane care a fost anuntat ca a cazut cu parapanta. La fata locului…

- Ca urmare a evoluției nefavorabile a situației pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a creșterii semnificative a numarului de cazuri din ultima perioada, conducerea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș decide trecerea pentru perioada 16-30…

- In cursul dimineții, Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat Tirgu Mureș a plecat sa dirijeze spre alte lumi. Vestea decesului distinsului om de cultura este deplansa de colegii de arta, de frumos, printre care și Gasparik Attila, directorul Teatrului Național din Targu Mureș. „Drum lin draga…