- Incepand din data de 13.05.2020, la Timișoara se deschide accesul in parcuri și locuri de joaca, cu respectarea restricțiilor instituite la nivel național. Incepand din data de 13.05.2020, se deschid florariile, cu respectarea restricțiilor instituite la nivel național. Incepand din data de 18.05.2020,…

- Timisorenii nu mai trebuie sa astepte expirarea starii de urgenta si pot merge incepand de azi in parcurile si locurile de joaca din oras. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a decis de asemenea si deschiderea florariilor. In continuare insa cetatenii trebuie sa respecte normele de siguranta…

- MedLife va deschide la inceputul saptamanii viitoare cel de al doilea laborator propriu, Real Time PCR in vederea depistarii infecției cu COVID-19, in Sfantu Gheorghe si are in plan sa deschida al treilea laborator la Timișoara. “Vestul țarii este al treilea focar la nivel național, numarul de cazuri…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

