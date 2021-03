Stiri pe aceeasi tema

- Județul Brașov a depașit incidența de 3 cazuri la mia de locuitori și va intra in scenariul roșu, dupa o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Potrivit datelor oferite de DSP Brașov, la momentul actual, sunt 1.976 persoane infectate cu Covid-19. In ceea ce privește orașul Brașov,…

- Activitatea unei gradinite din municipiul Brasov a fost suspendata, dupa ce aici s-au inregistrat sase cazuri de COVID-19 in randul personalului didactic si al celui auxiliar. De asemenea, activitatea altor 61 de clase din invatamantul primar este suspendata in urma confirmarii unor cazuri de infectare…

- Restaurantele, barurile si cafenelele care functioneaza in stațiunile prahovene Sinaia și Bușteni pot primi clienți la 50 la suta din capacitate incepand de luni 22 februarie, dupa scaderea ratei de infectare, a anunțat Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, informeaza Prefectura Prahova .…

- O gradinita din municipiul Constanta a fost inchisa luni, dupa ce aparitia a patru cazuri de COVID-19, dintre care doua la copii. Masura este valabila 14 zile timp in care unitate isi va desfasura activitatea in sistem online. Prefectura Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa,…

- Prefectura Suceava anunța ca s-a luat decizia ca trei localitați din județ sa intre in carantina, din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Astazi, 14.02.2021,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința extraordinara, in sistem online, și a aprobat scenariile de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din județul nostru, a precizat președintele CJSU, prefectul Nicolae-Silviu Ungur. Sunt 156 de unitați…

- Dupa doar doua saptamani in care au putut funcționa la 30% din capacitate, restaurantele din Bistrița sunt nevoite sa puna din nou lacatul. De vina pentru aceasta decizie care aparține Comitetului Județean pentru Situații de Urgența este numarul crescand de cazuri de Covid-19. Comitetul Județean pentru…

- Activitatea restaurantelor si cafenelelor din județul Valcea va fi reluata incepand de azi, in limita a 30% din capacitatea spatiului si in intervalul orar 06:00 – 23:00, anunța un comunicat de presa al Prefecturii Valcea. Hotararea a fost luata in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru…