- Bucureștenii care vor ramane acasa in prima parte a minivacanței de 1 Mai au ocazia sa se bucure de cele mai bune oferte pentru concediu și de produse tradiționale autentice care-i vor ajuta sa se simta ca...

- Fundatia Todie axata pe promovarea principiilor creative, inovative si inventive, si ale eticii si esteticii se deschide in acest weekend in Constanta. "Fundatia Todie" pentru arta teoretica isi deschide portile publicului sambata, 31 martie 2018, incepand cu ora 11.00, pe strada Sulmona nr. 26 din…

- Premiera la Targul de Paște de la Timișoara. De Florii, in Piața Libertații, veți putea vedea la lucru pricepuții meșteșugari din Moldova. Vor incondeia oua, vor picta icoane și vor ciopli, spre incantarea celor mari și mici.

- Primul magazin Ikea din afara Bucurestiului va fi realizat la iesire din Timisoara, in comuna Dumbravita, iar lucrarile ar putea fi finalizate in cel mult trei ani. Primarul comunei Dumbravita, Victor Malac, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca recent, institutia pe care o conduce a eliberat…

- Târgul internaional Confort Construct & Instal îi deschide porile la Expo Arad pentru 4 zile în perioada 2225 martie. Cel mai mare eveniment de construcii i instalaii din Vestul României organizat de CCIA Arad adun în fiecare an firme din România i Ungaria târgu...

- Visați deja la vacanța de vara? In doua saptamani o veți putea și rezerva, așa ca apucați-va de facut trasee. La Timișoara are loc din nou, in primul weekend din martie, Targul de Turism Vacanța care are loc in primul weekend din luna martie.

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autoritaților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu-Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru vanzarea de marțișoare…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…