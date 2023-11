Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Botanica „Alexandru Borza” va redeschide, vineri, sectorul amenajat special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, care vor putea atinge plantele și vor putea citi in sistem Braille descrierea acestora.

- Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca redeschide vineri sectorul amenajat special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, care vor putea atinge plantele și vor putea citi in sistem Braille descrierea acestora.

- Gradina Botanica „Alexandru Borza” a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va redeschide la finalul acestei saptamani sectorul amenajat special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, care vor putea atinge plantele și vor putea citi in sistem Braille descrierea acestora. Deschiderea și…

- Metrorex anunta, luni, ca a receptionat lucrarile de dotare a tuturor celor 63 de statii de metrou cu elemente de semnalistica si panouri de informare Braille dedicate persoanelor cu deficiente de vedere. Potrivit companiei, in cadrul proiectului ”Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru…

- Prima platforma educaționala destinata persoanelor cu deficiențe de vedere – „Bine in culori” – pentru invațarea alfabetului tactil al culorilor, a fost lansata, in premiera, in Romania, luni, la Cluj-Napoca, in cadrul Bienalei de Arhitectura Transilvania (BATRA) 2023. Platforma este creata de Asociația…

- Metrorex anunta, luni, ca a receptionat lucrarile de dotare a tuturor celor 63 de statii de metrou cu elemente de semnalistica si panouri de informare Braille dedicate persoanelor cu deficiente de vedere.Potrivit companiei, in cadrul proiectului ”Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru…

- Potrivit companiei, in cadrul proiectului ”Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere”, au fost instalate elemente din otel inoxidabil in zona acceselor, pasajelor, vestibulelor, scarilor fixe si a peroanelor, pentru a ghida persoanele cu deficiente de…

- Pe 1 octombrie, Gradina Botanica „Alexandru Borza” marcheaza „Ziua Internaționala a Seniorilor”. Pensionarii vor beneficia de intrare gratuita, pe baza unui act doveditor.„Va invitam sa ne insoțiți in tururi ghidate sub tema „Cultura se impletește cu Natura”. Vom explora impreuna minunatele artefacte…