- In perioada 14 – 16 februarie 2020 pompierii militari din cadrul ISU Gorj au intervenit la 54 de solicitari pentru acordarea asistenței medicale de urgența și prim ajutor calificat, o solicitare pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament și 13 incendii de vegetație uscata. „Peste 100…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta al judetului Tulcea au intervenit, sambata seara, in satul Greci, pentru salvarea unui cuib de barza care a luat foc, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit. Potrivit reprezentantilor ISU Tulcea, stalpul pe care se…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars, duminica, intr-un incendiu izbucnit in zona satului Zebil (Tulcea), cel mai probabil dupa ce o persoana a incercat sa igienizeze prin ardere o suprafata de teren. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- In ultimele 24 de ore pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au intervenit la lichidarea a 62 focare de vegetație uscata. Potrivit informațiilor inregistrate focarele de ardere au distrus circa 236 ha de vegetație.

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, sambata, pentru a scoate la mal o persoana care s-a inecat in albia raului Tutova, pe raza comunei Ivesti, potrivit Agerpres. "Pompierii au actionat cu mijloace specifice,…

- CARAS-SEVERIN – Seful ISU spune ca pompierii militari gasesc la fata locului dezastre pe suprafete extinse pentru ca sunt anuntati cu intarziere. Asta in contextul in care arderile necontrolate, inclusiv incendiile de paduri, au devenit un obicei periculos in Caras-Severin. In vreme ce in Australia…

- Pompierii tulceni au intervenit, sambata seara, pentru limitarea unui incendiu izbucnit la o hala a unei societati de produse refractare din municipiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, potrivit Agerpres.Incendiul a aparut…

- Un barbat de 58 de ani a fost gasit decedat, joi, in locuinta sa de catre un echipaj de pompieri care a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii locuintei aflata pe strada 9 Mai din municipiul Targu Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…