Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi barbați care sambata au vrut sa introduca telefoane mobile in Penitenciarul Targu Jiu au fost reținuți de polițiștii gorjeni. Anchetatorii au prins ieri in flagrant, un barbat, de 37 ani, din orașul Rovinari, care ar fi aruncat in curtea interioara a Penitenciarului Targu Jiu, un pachet ce conținea…

- La data de 28 martie 2020, polițiști din cadrul IPJ Gorj, Serviciul de Investigații Criminale, au prins in flagrant, un barbat, de 37 ani, din orașul Rovinari. Acesta ar fi aruncat in curtea interioara a Penitenciarului Targu Jiu, un pachet ce conținea un telefon mobil și care a intrat in posesia …

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, sub coordonarea unui procuror, au demarat o ancheta privind neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca dupa ce un chirurg din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta (SJU)…

- Politistii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal in rem, in urma unei sesizari in care se semnaleaza ca la Muzeul National "Constantin Brancusi" din Targu Jiu au fost efectuate lucrari fara autorizatie de constructie. "Lucratori din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- Un barbat de 41 de ani este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un pachet de tigari dintr-un autoturism parcat pe o strada din Targu Jiu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. "Patrula de ordine si siguranta publica…

- Un barbat de 41 de ani este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un pachet de tigari dintr-un autoturism parcat pe o strada din Targu Jiu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii…

- Un barbat de 41 de ani este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un pachet de tigari dintr-un autoturism parcat pe o strada din Targu Jiu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, citat de Agerpres.„Patrula de ordine si siguranta…

- Cinci barbati sunt cercetati de politisti pentru braconaj si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce executau o partida de vanatoare si ar fi impuscat un mistret si un sacal, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…