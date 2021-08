Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul presedinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a sustinut luni programul de reforme politice cunoscut sub numele de Perestroika (Restructurare), dar a recunoscut totodata ca ambitiosul proiect nu a fost lipsit de erori, relateaza agentia EFE. ''Daca ar fi sa incep din nou, as face multe lucruri…

- Dansatorul Sergei Polunin, invitatul special al Festivalului International Transilvania (TIFF), a afirmat, joi, ca oamenii ar trebui sa fie "mai toleranti", adaugand ca in Occident, spre deosebire de Rusia, persoanele "se ofenseaza asa de usor". Artistul a fost prezent in fata publicului din Cluj-Napoca…

- Adversarii normalizarii relațiilor dintre Moscova și Washington continua sa inventeze fabule despre atacuri ale hackerilor, care ar avea legatura cu Rusia, a declarat pentru RIA Novosti viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov. Intr-un articol publicat miercuri, agenția Bloomberg a anunțat…

- Cuplurile casatorite din China pot avea de acum pâna la trei copii, au anunțat luni autoritațile, aceasta fiind o schimbare majora de la limita de doi copii, în condițiile unui declin dramatic al ratei natalitații, transmite Reuters. Pâna acum, parinții care aveau al treilea copil…

- Familia a așteptat cateva ore, știind ca batrana mai avea obiceiul sa iasa la plimbare, dar a devenit ingrijorata, mai ales ca se anunțau condiții meteorologice nefavorabile, astfel ca au cerut sprijinul poliției. Oamenii legii au venit cu doua ajutoare de nadejde: cainii de urma, doi ciobanești germani,…

- Sute de persoane s-au vaccinat la primele ore ale zilei de duminica, in cadrul maratonului de vaccinare de la Blaj. Unele dintre acestea așteptau in ploaie sa se vaccineze. ”La Blaj lumea așteapta in ploaie vaccinarea. Prezența este mult peste așteptari, cinste lor. Cele 200 de doze estimate a fi folosite…