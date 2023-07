Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce Samsung pregateste doua telefoane pliabile pentru luna iulie 2023, rivalii nu se lasa si vin cu propriile alternative. OPPO spre exemplu e gata sa lanseze un OPPO Find N3 Flip, care tocmai a inregistrat prima scapare. OPPO Find N2 Flip a debutat luna februarie la Londra, deci pare prematur…

- ASUS a pastrat lansarea telefonului sau flagship pana pe 29 iunie si e vorba aici despre ASUS ZenFone 10. Va fi din nou un telefon flagship compact, care va debuta intr-o joi de la ora 15:00, in cadrul unui livestream pe YouTube. Pagina oficiala dedicata lui ASUS ZenFone 10 include o serie de imagini…

- Google Pixel 8 si Google Pixel 8 Pro sunt asteptate sa debuteze in octombrie 2023, inaugurand Android 14, care va sosi preinstalat. Randari ale lor am mai vazut, iar acum vedem si un prim clip hands on cu Google Pixel 8 Pro. Ma rog, „vedem” e mult spus, deoarece avem doar o captura din el, clipul fiind…

- Samsung se pregateste sa isi lanseze cele mai noi telefoane pliabile in luna iulie a acestui an, daca ne luam dupa zvonuri. Printre ele se numara si Samsung Galaxy Z Fold 5, care tocmai si-a dezvaluit designul prin intermediul unei huse. Husa a fost dezvaluita de o sursa din China si ofera o privire…

- Google Pixel 7a este probabil cea mai mica surpriza de la evenimentul Google I/O 2023, deoarece ii stiam mai toate specificatiile. Ce nu stiam sigur e pretul, iar telefonul costa in jur de 2200 de lei si aflati mai jos ce ne ofera. Sunt elemente in comun si cu Pixel 7 si cu Pixel 6a. Pentru inceput…

- Google a lansat la I/O 2023 primul sau telefon pliabil, Google Pixel Fold. El a debutat alaturi de Google Pixel 7a, telefon midrange accesibil si tablet Pixel Tablet. Telefonul cantareste 283 de grame si aminteste de Pixel 7 si Pixel 7 Pro, daca ne uitam strict la zona camerei. Masoara 12.1 mm in grosime,…

- Google Pixel 7a va fi dezvaluit oficial in data de 10 mai 2023, cand are loc evenimentul Google I/O 2023. Pana atunci vedem un adevarat „dump” de informatii despre el, care ii dezvaluie pana si continutul cutiei. Sursa, Roland Quandt a ales sa dezvaluie toate aceste detalii cu o saptamana inainte. Va…

- In ultima saptamana am aflat ca Samsung planuieste sa lanseze telefoanele pliabile Galaxy Z Fold 5 si Galaxy Z Flip 5 mai devreme decat predecesorii lor, in iulie in loc de august. Acum vedem si scapari ale lui Galaxy Z Fold 5, sub forma imaginilor de mai jos. Daca ne luam dupa imagini, atunci Samsung…