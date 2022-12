Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Campia Turzii și-a oprit iubita in trafic pentru a-i oferi un inel și un buchet de flori . Inelul a venit insoțit și de cererea in casatorie. Vlad Adrian, un polițist din Campia Turzii, și-a surprins iubita cu o cerere in casatorie chiar inainte de Craciun. Acesta a oprit-o in trafic…

- Carnea de porc, cel mai consumat preparat de Craciun! Majoritatea romanilor fug in aceste zile dupa prețuri mici și ofertele din magazine. Mai ales cand vorbim de carne de porc, se știe deja ca prețurile au crescut in aceste zile. Marile supermarketuri, deși au oferte considerabile, au și prețuri mai…

- FOTO DRONA: Imagini spectaculoase cu aglomerația din trafic la Cluj-Napoca. Coloane de mașini pe principalele artere din oraș Fotografii spectaculoase cu aglomerația din aceasta perioada, la Cluj. Imagini surprinse cu drona arata coloane de mașini blocate in trafic. Circulația se desfașura ingreunat…

- Pentru a petrece mai mult timp impreuna cu familiile de Sarbatori, și anul acesta Lidl le ofera tuturor angajaților din cele peste 300 de magazine doua zile libere, in prima și a doua zi de Craciun, pe 25 și 26 decembrie 2022. In perioada 19 – 23 decembrie și 27 – 30 decembrie 2022, activitatea […]…

- Produsele pe care toti romanii le vor de Craciun, la oferta in LIDL. Incepand de luni, 12 decembrie, vor fi expuse la vanzare la costuri mult mai mici decat in perioada anterioara. Profita de reduceri și impodobește-ți locuința cu decorații de sarbatori. Lidl, oferte pentru clienți, inainte de sarbatorile…

- Vasile Mihai Cucerzan, lector la USAMV Cluj, a transmis un mesaj cu privire la ceea cea ce trebui sa insemne esența targului de Craciun din oraș: o sarbatoare de care ar trebui sa se bucure intreaga comunitate, nu doar cei cu dare de mana.

- Evenimentul „Poveste de Craciun” debuteaza azi, la ora 16.00, in Sighetu Marmatiei, „povestea desfașurandu-se pana in 31 decembrie. Azi se va da start iluminatului ornamental, vor fi aprinse luminițele pe brad, va sosi Moș Nicolae, vor fi concerte de colinde, un recital extraordinar Elena Gheorghe…

- Zona pietonala din centrul Iasului a fost extinsa, de astazi, pentru perioada Sarbatorilor de iarna. Astfel, circulatia rutiera a fost inchisa pe bld. Stefan cel Mare (pana la intersectia cu str. 14 Decembrie 1989) si pe str. I.C. Bratianu (pana la intersectia cu str. Agatha Barsescu). Potrivit dispozitiei…