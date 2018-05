Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Comisiei Europene privind evoluțiile economice și sociale din Romania in 2017 a fost intampinat cu ostilitate de autoritațile de la București. Comisia l-a invitat la lansarea oficiala a Raportului anual pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

- Ambasada Rusiei la București s-a implicat in cazul Skripal și a a publicat o scrisoare care nu va ramane fara ecouri. In cadrul acesteia, demnitarii ruși raspund acuzațiilor lansate de Londra la adresa Mosovei in urma otravirii fostului spion Serghei Skripal.

- O aplicatie de invatare a limbajul mimico-gestual, prima de acest gen din Romania, care poate fi utilizata gratuit de persoanele cu deficiente de auz sau vorbire, dar si de oricine vrea sa invete limbajul semnelor a fost lansata, miercuri, la Bucuresti.

- Ajunsa in 2018 la cea de-a 14-a ediție, Noaptea Muzeelor, organizata de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, se va desfașura anul acesta pe data de 19 mai. Un eveniment cultural de amploare dedicat circuitului muzeal și evenimentelor conexe, Noaptea Muzeelor invita publicul sa descopere și anul…

- Aplicația de muzica SPOTIFY a fost lansata in Romania. Este unul dintre cele mai importante servicii de streaming de muzica din lume. Cu o comunitate globala ce numara peste 159 de milioane

- Prima bicicleta electrica de tip chopper din Romania, denumita Bizze Chopper, a fost lansata in premiera la Salonul Bicicletei de la Bucuresti, se arata intr-un comunicat remis luni Agerpres.

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…