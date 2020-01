Stiri pe aceeasi tema

- Un meniu exclusiv vegetarian va fi servit la gala Globurilor de Aur 2020, a anuntat Asociatia Presei Straine de la Hollywood, organizatoarea evenimentului, care doreste sa atraga astfel atentia privind impactul avut de risipa alimentara asupra mediului, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Cea…

- Targul de Craciun la Neamt, editia a IV-a, continua si in 2020. Centrul pentru Cultura si Arte „Carmen Saeculare”, organizatorul evenimentului, va aduce in prima zi a noului an, pe scena de pe platoul Curtii Domnesti, noi surprize muzicale. Vor evoulua, incepand cu ora 18:00, Ansamblul folcloric „Joc…

- Elon Musk nu l-a defaimat pe Vernon Unsworth, un explorator britanic care a participat la salvarea unui grup de baieți captivi intr-un complex de peșteri din Thailanda, prin faptul ca l-a descris drept pedofil, a decis vineri un juriu din SUA, transmite Hotnews. Șeful Tesla s-a aparat spunand in timpul…

- Tesla a prezentat primul sau vehicul pickup electric blindat, cu un design din filmele SF Tesla a prezentat joi primul sau vehicul pickup electric, Cybertruck, care arata ca un vehicul blindat futurist, cu o culoare gri asemanatoare cu cea a armelor. La evenimentul de lansare organizat la Los Angeles,…

- Numeroase celebritati de la Hollywood, de la actori, actrite sau sportivi, se afla printre cele 10.000 de persoane nevoite sa-si abandoneze casele in fata avansului flacarilor, izbucnite luni, intr-o zona exclusivista din Los Angeles, relateaza marti ziarul spaniol ABC. Vedetele au fost…

- Scandal la Hollywood! Demi Moore, de 56 de ani, a fost intrebata de actorul James Corden in timpul unei emisiuni care dintre partenerii ei din filme nu merita sa fie mai bine platit ca ea, noteaza click.ro. Raspunsul lui Demi a șocat, pentru ca ea a jucat alaturi de Woody Harrelson, Patrick Swayze,…

- Celebra actrița americana Helen Hunt a fost implicata intr-un accident de mașina care a avut loc in Los Angeles, relateaza TMZ. Helen Hunt, in varsta de 56 de ani, a fost transportata la spital dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un alt automobil și s-a rasturnat pe șosea. Helen Hunt…

- Willard Carroll „Will” Smith, Jr. s-a nascut pe 25 septembrie 1968, Philadelphia, Pennsylvania, SUA. Este un actor, producator, rapper și compozitor american, nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur. De asemenea este artist hip-hop/R&B caștigator al mai multor premii Grammy. In aprilie 2007,…